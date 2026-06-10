Una cornetteria molto popolare su TikTok, con oltre 2 milioni di follower e milioni di visualizzazioni, è stata chiusa in seguito a controlli. Durante le verifiche sono stati sequestrati circa 450 chili di alimenti e sono stati riscontrati lavoratori impiegati in nero. La cornetteria attirava ogni notte numerosi clienti, ma le autorità hanno deciso di interrompere l’attività a causa delle irregolarità riscontrate.

Milioni di visualizzazioni su TikTok, oltre 2 milioni di follower e centinaia di clienti ogni giorno in fila per il celebre cornetto notturno. Ma dietro il successo social della cornetteria "Cip & Ciop", in via Emilio Scaglione, al confine tra i quartieri Chiaiano e Piscinola, i controlli dei Carabinieri e dell'Asl Napoli 1 Centro hanno fatto emergere una realtà ben diversa. Nel corso delle verifiche, i Carabinieri hanno identificato due dipendenti impiegati senza alcun regolare contratto di lavoro. La presenza di lavoratori in nero ha fatto scattare una sanzione di circa 36mila euro. A questa si sono aggiunti ulteriori 24mila euro di multe per altre violazioni amministrative riscontrate durante l'ispezione. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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© Teleclubitalia.it - Napoli, chiusa la cornetteria star di TikTok: lavoratori in nero e 450 chili di alimenti sequestrati

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