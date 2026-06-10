Il 13 giugno alle 8:00, il progetto sportivo organizzato dall’ASD Kemy farà tappa nel Rione Sanità con una cardio camminata in silent. L’evento si svolge nell’ambito delle iniziative di giugno, parte di un itinerario multidisciplinare che coinvolge diverse zone della città. La manifestazione è aperta a tutti e mira a promuovere l’attività fisica attraverso un’esperienza di camminata silenziosa.

Terza tappa di Città Parthenope Sport in tour, l’itinerario sportivo multidisciplinare organizzato dall’ASD Kemy, nell’ambito della programmazione ufficiale di Napoli Capitale Europea dello Sport 2026. Dopo Lungomare Caracciolo e Piazza Municipio, sabato 13 giugno, alle 8:00, Città Parthenope Sport in tour arriva al Rione Sanità con una cardio camminata in silent. Punto di partenza e di arrivo, la Pasticceria Poppella, dove sarà distribuita ai partecipanti una gym bag Cisalfa, con shirt Città Parthenope Sport in Tour, integratore “Un Attimo in Forma” e acqua proteine San Benedetto. 🔗 Leggi su 2anews.it

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© 2anews.it - Napoli Capitale Europea dello Sport 2026: Le tappe di giugno dell’itinerario sportivo multidisciplinare organizzato dall’ASD Kemy

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NAPOLI CAPITALE EUROPEA DELLO SPORT 2026, CITTA' PARTHENOPE SPORT IN TOUR

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