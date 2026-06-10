Napoli capitale dell’emergenza pediatrica | specialisti da tutta Italia a confronto sul paziente critico

Giovedì 11 giugno alle 15 si terrà il talk show “Emergenza Pediatrica: perché si sceglie, perché si resta, perché si lascia”. L’evento riunisce specialisti provenienti da tutta Italia per confrontarsi sul trattamento dei pazienti pediatrici in condizioni critiche. La discussione si focalizza sulle motivazioni che portano le famiglie a mantenere o abbandonare il ricovero in strutture di emergenza.

Tempo di lettura: 2 minuti Sarà il talk show “Emergenza Pediatrica: perché si sceglie, perché si resta, perché si lascia”, in programma giovedì 11 giugno alle ore 15.30 all’Hotel NH Napoli Panorama, ad aprire ufficialmente il congresso internazionale “Il paziente critico in pediatria: cosa fare e cosa non fare”, promosso dalla Simeup, la Società italiana di medicina di emergenza e urgenza pediatrica, presieduta da Vincenzo Tipo. L’incontro inaugurale metterà a confronto rappresentanti delle istituzioni, delle principali società scientifiche pediatriche e dell’emergenza-urgenza e giovani medici in formazione sul presente e sul futuro dell’assistenza ai bambini nei contesti critici. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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