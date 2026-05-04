Emergenza intraospedaliera l’Asl di Avellino punta alla standardizzazione delle procedure nella gestione del paziente critico

L’Asl di Avellino ha annunciato l’intenzione di standardizzare le procedure di gestione dei pazienti critici negli ospedali della zona. La decisione arriva in un momento in cui le autorità sanitarie si concentrano sulla risposta alle emergenze intraospedaliere. La rapida capacità di intervento e la collaborazione tra i membri del team sono considerati fondamentali per migliorare le condizioni di chi si trova in situazioni di emergenza clinica.

La rapidità d’intervento e la sinergia del team sono gli elementi che fanno la differenza soprattutto nell’emergenza clinica. E alla gestione del soccorso all’interno dell’ospedale è dedicato il corso integrato dell’Asl Avellino sulla "Emergenza Intraospedaliera", in programma il 6 e 7 maggio.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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