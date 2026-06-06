Ravenna capitale dell’anatomia patologica | 80 partecipanti da tutta Italia alla Summer School
A Ravenna si è svolta la seconda edizione della Summer School of Pathology, scuola nazionale di anatomia patologica, al Campus di Medicina e Chirurgia. La manifestazione ha visto la partecipazione di 80 studenti provenienti da tutta Italia. Il responsabile scientifico è il professore Luca Saragoni, docente universitario e direttore dell'unità di anatomia patologica. La scuola si è concentrata su formazione e aggiornamento nel settore, coinvolgendo professionisti e studenti del campo.
Si è svolta al Campus di Medicina e Chirurgia di Ravenna la seconda edizione della Summer School of Pathology, scuola nazionale di anatomia patologica, il cui promotore e responsabile scientifico è il professor Luca Saragoni, docente dell’Università di Bologna e Direttore dell'Anatomia Patologica. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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