Napoli Lotito non molla per GIla L’alternativa potrebbe essere l’ex Arsenal Jakub Kiwior?
Il Napoli sta pianificando il mercato estivo per rafforzare la difesa. La società non ha ancora mollato la pista per un difensore, nonostante le trattative in corso. Tra le alternative valutate, c’è il difensore ex Arsenal. La società continua a monitorare diverse opzioni per trovare il profilo più adatto alle esigenze della squadra. Non sono stati comunicati dettagli ufficiali sulle trattative in atto.
Il Napoli continua a programmare il prossimo mercato estivo con l’obiettivo di rinforzare il reparto arretrato. In cima alla lista della dirigenza azzurra c’è Mario Gila, difensore della Lazio che avrebbe già manifestato la propria disponibilità a trasferirsi all’ombra del Vesuvio. Un segnale importante che conferma la volontà del calciatore di sposare il progetto partenopeo. Resta però da trovare l’intesa tra i due club. Il principale ostacolo riguarda infatti le richieste economiche del presidente Claudio Lotito, considerate troppo elevate dal Napoli. La società azzurra ritiene eccessiva la valutazione fissata per il centrale spagnolo, soprattutto considerando la situazione contrattuale del giocatore. 🔗 Leggi su Dailynews24.it
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