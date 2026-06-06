Napoli Lotito non molla per GIla L’alternativa potrebbe essere l’ex Arsenal Jakub Kiwior?

Notizia in breve

Il Napoli sta pianificando il mercato estivo per rafforzare la difesa. La società non ha ancora mollato la pista per un difensore, nonostante le trattative in corso. Tra le alternative valutate, c’è il difensore ex Arsenal. La società continua a monitorare diverse opzioni per trovare il profilo più adatto alle esigenze della squadra. Non sono stati comunicati dettagli ufficiali sulle trattative in atto.