Il Napoli continua a seguire Mario Gila della Lazio, ma il club biancoceleste chiede 25 milioni di euro. In alternativa, il direttore sportivo ha puntato su Federico Gatti della Juventus come opzione concreta. La trattativa tra le parti per Gila rimane aperta, mentre l’alternativa Gatti è considerata una soluzione più accessibile. Nessuna decisione ufficiale è stata comunicata finora.

Mario Gila rimane il primo obiettivo difensivo del Napoli, ma la Lazio chiede 25 milioni di euro: Giovanni Manna ha già scelto l’alternativa concreta in Federico Gatti, difensore della Juventus. Gila-Napoli: il prezzo blocca tutto. La trattativa per il centrale spagnolo della Lazio si complica sul piano economico. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, il club biancoceleste valuta Gila 25 milioni di euro, cifra gonfiata anche dalla clausola sul 50% di futura rivendita conservato dal Real Madrid. Il Napoli ha necessità concrete in difesa: Juan Jesus lascerà il club, mentre Rafa Marin e Marianucci rientreranno dai prestiti con future da definire. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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© Spazionapoli.it - Napoli-Gila, prezzo troppo alto? Manna ha l’alternativa: arriva dalla Juventus!

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