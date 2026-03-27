rivoluzione napoli sei azzurri pronti a dire addio

Il club di calcio sta preparando un cambiamento significativo in vista della prossima finestra di mercato estiva. Sei giocatori sono stati inseriti nella lista di quelli che potrebbero lasciare la squadra. La decisione riguarda il reparto tecnico e i contratti in corso, con l’obiettivo di rinnovare la rosa. Attualmente, non sono stati comunicati dettagli ufficiali sulle tempistiche o sui nomi coinvolti.

In vista della prossima sessione di calciomercato estivo, il Napoli di Aurelio De Laurentiis è pronto ad una vera e propria rivoluzione per la rosa che metterà a disposizione del tecnico Antonio Conte. “La vicenda Lukaku apre anche delle riflessioni in vista della prossima estate, il Napoli ha l’obiettivo di ringiovanire l’organico ed abbassare il monte ingaggi. Lukaku ha uno stipendio di circa 8 milioni lordi a stagione e un solo anno di contratto, in Belgio sognano il ritorno all’Anderlecht. Juan Jesus e Spinazzola in scadenza a giugno, Lukaku, Mazzocchi, Anguissa e Lobotka con il contratto che termina fra poco più di un anno, la lista dei giocatori su cui sono in corso dei pensieri è lunga. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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