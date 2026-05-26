Frontini e l' accordo con FI Barelli | Altro che rivoluzione Sta normalizzando il civismo nel sistema che diceva di combattere

L’accordo tra Forza Italia e la lista civica guidata dalla sindaca di Viterbo per le elezioni provinciali ha suscitato reazioni contrastanti. Barelli ha commentato che si tratta di una normalizzazione del civismo piuttosto che di una rivoluzione, criticando il fatto che il sistema che si diceva di voler combattere sembra ora stabilizzarsi. La notizia ha diviso anche gli stessi membri del partito.

L'accordo per le elezioni provinciali tra Forza Italia e la lista civica della sindaca di Viterbo Chiara Frontini accende il dibattito politico anche interno agli azzurri. Giacomo Barelli (FI) interviene e definisce il patto “un fatto politico enorme” e parla della “normalizzazione del civismo. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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