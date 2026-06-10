Musica e quartiere | il Cilea protagonista di Roma in Musica

Notizia in breve

Il Teatro Cilea di Roma sarà al centro di “Roma in Musica”, un evento dedicato alla musica e al rapporto tra scuola e quartiere. La direzione artistica dell’evento è ancora da definire, e si attendono dettagli su come la musica possa rafforzare il legame tra il quartiere e le istituzioni scolastiche. Il programma si concentrerà su performance e iniziative che coinvolgeranno studenti e residenti, senza ancora annunciare chi curerà l’aspetto artistico.