Musica e quartiere | il Cilea protagonista di Roma in Musica

Da ameve.eu 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Teatro Cilea di Roma sarà al centro di “Roma in Musica”, un evento dedicato alla musica e al rapporto tra scuola e quartiere. La direzione artistica dell’evento è ancora da definire, e si attendono dettagli su come la musica possa rafforzare il legame tra il quartiere e le istituzioni scolastiche. Il programma si concentrerà su performance e iniziative che coinvolgeranno studenti e residenti, senza ancora annunciare chi curerà l’aspetto artistico.

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Chi curerà la direzione artistica di questo evento musicale?. Come trasformerà la musica il legame tra scuola e quartiere?. Quali talenti degli studenti vedremo esibirsi il 13 giugno?. Perché questo appuntamento diventerà un pilastro culturale per la comunità?.? In Breve Evento organizzato da Roma Capitale con direzione artistica di Daniele Silvestri. Programma Cilea in musica previsto per sabato 13 giugno 2026. La dottoressa Gerardina Fasano annuncia l'appuntamento dopo il successo del 22 maggio 2026. Iniziativa mira a trasformare l'istituto in motore di aggregazione urbana per il quartiere. L’I.C. Francesco Cilea porterà la musica nel quartiere sabato 13 giugno 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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