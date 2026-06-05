RIM Roma in Musica 2026 | a Roma una settimana di concerti gratuiti eventi e musica in tutti i Municipi dal 7 al 13 giugno

Dal 7 al 13 giugno, Roma ospiterà la prima edizione di RIM – Roma in Musica, una settimana di concerti e eventi musicali gratuiti distribuiti in tutti i Municipi della città. La manifestazione è promossa da Roma Capitale e vede la direzione artistica di Daniele Silvestri. Durante la settimana, sono previsti numerosi appuntamenti musicali aperti al pubblico, senza costi di ingresso, che coinvolgeranno diverse location e generi musicali.

Dal 7 al 13 giugno Roma si trasforma in una vera e propria città-orchestra con la prima edizione di RIM – Roma in Musica, la manifestazione promossa da Roma Capitale con la direzione artistica di Daniele Silvestri. Un evento completamente gratuito che per sette giorni attraversa tutti i Municipi, portando musica, incontri e performance direttamente negli spazi pubblici della città. L’obiettivo è ambizioso: raccontare e mettere in rete il ricchissimo tessuto musicale romano, creando un dialogo tra artisti affermati, realtà locali, scuole di musica e cittadini. Un progetto diffuso che unisce centro e periferie, trasformando Roma in una mappa sonora viva e partecipata. 🔗 Leggi su Funweek.it

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Dal 7 al 13 giugno arriva RIM - Roma in Musica: concerti, performance e talk in tutta la città con la direzione di #DanieleSilvestri. Tra gli ospiti: Cammariere, Tosca, Fresi, Gazzè. Programma nei Municipi. Info ow.ly/96f950Z7B4y #RIM2026 #RomaInMusica x.com

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