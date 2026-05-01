Il festival Rock in Roma 2026 si presenta con un cartellone che spazia tra artisti internazionali, interpreti italiani e nuove influenze urban. La manifestazione conferma la sua presenza come appuntamento musicale di rilievo nella capitale, con diverse serate in programma presso le principali venue cittadine. La line-up include spettacoli di artisti di fama mondiale e realtà emergenti, offrendo un panorama variegato di generi e stili diversi.

Tra grandi nomi internazionali, pop italiano e contaminazioni urban, il Rock in Roma divide i puristi ma conquista il pubblico, confermandosi uno degli eventi musicali più seguiti dell’estate 2026 L’estate 2026 si accende ancora una volta sotto il segno di Rock in Roma, giunto alla sua sedicesima edizione.Dal 9 giugno al 18 luglio, tra l’Ippodromo delle Capannelle e la Cavea dell’Auditorium Parco della Musica,il festival conferma la sua vocazione: un grande contenitore musicale capace di mescolare rock, pop, urban e cantautorato, attirando un pubblico trasversale e internazionale. In totale circa 17 concerti distribuiti su oltre un mese di programmazione, con una doppia anima: da un lato i grandi eventi open air delle Capannelle, dall’altro gli appuntamenti più raccolti all’Auditorium.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Rock in Roma 2026, la musica cambia pelle ma resta protagonista indiscussa

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