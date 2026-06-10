Muore Stefano Taddeo | l’insegnante del post alla figlia di Meloni
Un insegnante che aveva lavorato come postino e insegnante è morto a seguito di un tentativo di suicidio avvenuto a maggio. La premier ha ricevuto una richiesta di incontro da parte del docente, ma non sono stati resi pubblici i dettagli della sua reazione. La vicenda ha coinvolto anche la figlia del presidente del consiglio, senza ulteriori specifiche disponibili. Le circostanze che hanno portato al tentativo di suicidio rimangono non chiare.
Cosa ha scatenato il tentativo di suicidio dell'insegnante a maggio? Come ha reagito la premier alla richiesta di incontro del docente? Quali sanzioni disciplinari ha subito Taddeo dopo il post contro la figlia? Perché il caso solleva dubbi sul supporto psicologico nelle scuole??? In Breve Ricoverato all'ospedale del Mare di Napoli dal 10 maggio scorso. Sospeso dal ruolo dopo il post pubblicato nel giugno 2023. Precedente esperienza lavorativa presso l'istituto Fl . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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Prof del post contro la figlia di Meloni Stefano Addeo morto per arresto cardiaco, ricoverato da un mese dopo tentato suicidioStefano Addeo, un professore di 66 anni, è deceduto a causa di un arresto cardiaco.