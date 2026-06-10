Muore Stefano Taddeo | l’insegnante del post alla figlia di Meloni

Notizia in breve

Un insegnante che aveva lavorato come postino e insegnante è morto a seguito di un tentativo di suicidio avvenuto a maggio. La premier ha ricevuto una richiesta di incontro da parte del docente, ma non sono stati resi pubblici i dettagli della sua reazione. La vicenda ha coinvolto anche la figlia del presidente del consiglio, senza ulteriori specifiche disponibili. Le circostanze che hanno portato al tentativo di suicidio rimangono non chiare.