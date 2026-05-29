È stato istituito il primo Osservatorio Autovelox nel paese. L’organismo raccoglie dati su multe, omologazioni e nuove regole relative ai dispositivi di controllo della velocità. L’obiettivo è monitorare l’uso degli autovelox e le normative in vigore. L’Osservatorio si propone di fornire informazioni aggiornate e dettagliate su questi aspetti, per favorire una gestione più trasparente e ordinata delle sanzioni e delle modalità di applicazione delle regole sui limiti di velocità.

Per cercare di portare un po' di ordine in un momento di evidente confusione, arriva anche nel nostro Paese l'Osservatorio Autovelox. Si tratta di un progetto dedicato al monitoraggio trimestrale dei dispositivi di rilevazione della velocità presenti sulle strade italiane. Non solo. Questo strumento servirà anche a informare sulle normative vigenti e a tenere sotto controllo la situazione delle omologazioni. Grazie all'Osservatorio, sviluppato da Coyote, sapremo anche quali sono gli autovelox e dove si trovano, se sono regolari oppure no, ma avremo anche contezza del tipo di sanzioni. La speranza è di avere in questo modo un quadro completo e soprattutto trasparente. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Autovelox, nasce il primo Osservatorio: dati sulle multe, sulle omologazioni e sulle nuove regole

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