Mozambico, venerdì i funerali del vescovo di Quelimane ucciso

Notizia in breve

Venerdì 12 giugno si svolgeranno a Quelimane i funerali del vescovo ucciso in Mozambico. La cerimonia sarà organizzata nella città in cui il religioso esercitava il suo ministero. La morte del vescovo ha attirato l’attenzione locale e nazionale, senza che siano stati resi noti dettagli sulle circostanze dell’uccisione. La salma sarà trasportata nella chiesa di riferimento prima della cerimonia pubblica. La data e il luogo sono stati comunicati dalle autorità religiose e civili.