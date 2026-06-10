Mozambico venerdì i funerali del vescovo di Quelimane ucciso
Venerdì 12 giugno si svolgeranno a Quelimane i funerali del vescovo ucciso in Mozambico. La cerimonia sarà organizzata nella città in cui il religioso esercitava il suo ministero. La morte del vescovo ha attirato l’attenzione locale e nazionale, senza che siano stati resi noti dettagli sulle circostanze dell’uccisione. La salma sarà trasportata nella chiesa di riferimento prima della cerimonia pubblica. La data e il luogo sono stati comunicati dalle autorità religiose e civili.
Si terranno a Quelimane, in Mozambico venerdì 12 giugno i funerali di monsignor Osorio Citora Afonso, missionario della consolata, vescovo di Quelimane e amministratore apostolico di Beira, ucciso con un colpo d’arma da fuoco a distanza ravvicinata la mattina del 6 giugno nella sua residenza episcopale. Servizio di Rita Salerno TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Mozambico, venerdì i funerali del vescovo di Quelimane ucciso
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Mozambico: ucciso con colpi d’arma da fuoco il vescovo Osório Afonso
Massa, aggredito e ucciso in piazza: in migliaia ai funerali di Giacomo Bongiorni, Il vescovo: “Ha fatto la cosa giusta”C'erano migliaia di persone oggi, 18 aprile 2026, a Massa nella Cattedrale di San Pietro Apostolo per i funerali di Giacomo Bongiorni, vittima di...
Argomenti più discussi: Una veglia e una messa in ricordo del Vescovo Osorio, ucciso in Mozambico; Messa per il vescovo Osorio a Nervesa il 30 giugno, veglia a Vittorio Veneto giovedì 18.
La Conferenza Episcopale del Mozambico (CEM), in comunione con i missionari della Consolata e la famiglia Afonso, annunciano che i funerali di Mons. Osório Afonso, assassinato il 6 giugno, si terranno in Quelimane, venerdì 12 giugno 2026, alle ore 9:00 b x.com
I funerali di Mons. Osório Afonso si terranno a Quelimane e a Nampula I vescovi della Conferenza Episcopale del Mozambico (CEM), in comunione con i missionari della Consolata e la famiglia Afonso, annunciano che i funerali di Mons. Osório Citora Afonso, facebook
Beccalossi: i funerali venerdì a BresciaAccedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, ... corrieredellosport.it
L'Italia piange Evaristo Beccalossi: venerdì i funerali nella sua BresciaL’Italia, il calcio e la sua Brescia piangono Evaristo Beccalossi, scomparso nella notte a pochi giorni dal suo 70° compleanno. La camera ardente sarà aperta, oggi dalle 12 alle 19 e domani dalle 9 ... tuttomercatoweb.com