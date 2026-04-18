C'erano migliaia di persone oggi, 18 aprile 2026, a Massa nella Cattedrale di San Pietro Apostolo per i funerali di Giacomo Bongiorni, vittima di un'aggressione in piazza che ne ha causato la morte. La cerimonia si è svolta alla presenza di familiari, amici e cittadini, mentre il vescovo ha pronunciato alcune parole durante la messa. La vittima era stata colpita in modo violento in un episodio avvenuto pochi giorni prima.

Per la morte di Bongiorni sono indagate per omicidio colposo cinque persone. Secondo un primo esito dell’autopsia Bongiorni sarebbe morto a causa delle gravi lesioni riportate durante l’aggressione subita, con pugni e calci sferrati con tale violenza da aver causato danni risultati poi fatali. Tra le persone raccolte dentro e fuori la Cattedrale, c’erano il sindaco di Massa, Francesco Persiani, che per oggi ha indetto un giorno di lutto cittadino, il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani e la presidente del Consiglio regionale, Stefania Saccardi. Sopra la bara di Bongiorni, oltre a diverse corone di fiori, erano presenti sciarpe, fra cui una della Fiorentina, sua squadra del cuore.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Massa, aggredito e ucciso in piazza: in migliaia ai funerali di Giacomo Bongiorni, Il vescovo: “Ha fatto la cosa giusta”

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