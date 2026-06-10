Marquez ha raggiunto le 100 vittorie in MotoGP, secondo quanto dichiarato da Dall’Igna. La gara si è svolta su un circuito che ha visto la sua presenza come protagonista assoluto, con il pilota che ha dominato l’evento. La conquista delle 100 vittorie rappresenta un traguardo storico per il pilota e la squadra, consolidando la sua posizione nel campionato. La competizione si è conclusa con la vittoria di Marquez, confermando il suo ruolo di leader in questa stagione.

Bologna, 10 giugno 2026 - Una giornata destinata a entrare negli annali della Motogp. Sul circuito del Balaton Park in Ungheria, la vittoria di Marc Marquez ha avuto un significato che va ben oltre il semplice successo parziale: il campione spagnolo ha infatti conquistato la centesima vittoria della sua carriera nel Motomondiale, mentre contemporaneamente il Ducati Lenovo Team ha raggiunto quota cento successi nella classe regina. Un doppio traguardo storico che certifica la bontà del lavoro svolto da Ducati e la prima pietra di una risalita costante dopo l’avvio di campionato in favore di Aprilia. Non può che essere soddisfatto il responsabile del reparto corse Gigi Dall’Igna, consapevole che dall’Ungheria può essere ripartita la rimonta verso Noale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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© Sport.quotidiano.net - Motogp, Dall’Igna: “Marquez dominante, per lui e Lenovo 100 vittorie”

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Gigi DallIgna: Marc Márquez è la priorità, tutto il resto è secondario

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