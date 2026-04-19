Il direttore generale di Ducati si mostra fiducioso riguardo al recupero di Marc Marquez, affermando che il pilota sarà al massimo della forma a Jerez. Secondo quanto dichiarato, le condizioni fisiche del nove volte campione del mondo sono in miglioramento e si aspetta che possa partecipare al prossimo Gran Premio senza problemi. La squadra si prepara quindi a una possibile presenza del pilota spagnolo in pista nella gara in programma la prossima settimana.

La pausa forzata è quasi terminata, la prossima settimana torna la MotoGP. Le tensioni della guerra in Iran, che hanno cancellato il GP del Qatar, lasceranno spazio alle gare, si correrà in Spagna a Jerez. Spagna che è la casa di Marc Marquez. Il campione del mondo della Ducati non è partito benissimo, l’infortunio patito nel finale della scorsa stagione ha condizionato la preparazione sua e della squadra. In aggiunta alla crescita dell’Aprilia, per la rossa non è stato un inizio di stagione facile. Ma come sta il nove volte iridato? Ne ha parlato Gigi Dall’Igna all’evento bolognese Ducati per festeggiare i 100 anni di storia della marca.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Ducati, ottimismo su Marquez. Dall'Igna: "Credo che Marc sarà al 100% a Jerez"

Notizie correlate

MotoGP, Dall’Igna: “Marquez non è al 100%, ma Austin è un campanello d’allarme per Ducati”I primi tre appuntamenti del Mondiale MotoGP 2026 sono andati in archivio con un bilancio in rosso (Nomen omen) per la Ducati, che si ritrova adesso...

Leggi anche: Tempi sul giro di Michele Pirro con la Ducati 2027 rispetto a Marc Marquez a Jerez

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Ducati sotto esame, Dall'Igna: Non cerchiamo scuse; Ducati, per Marc Marquez è pronto il rinnovo contrattuale; Il Gigi Dall’Igna della Ducati rivela piani audaci per Jerez: possono ribaltare la stagione?.

Ducati, ottimismo su Marquez. Dall'Igna: Credo che Marc sarà al 100% a JerezIl direttore generale della rossa vede bene il recupero fisico del nove volte iridato in vista del GP della prossima settimana. Sulle difficoltà della moto in questo inizio di stagione: Abbiamo perso ... gazzetta.it

Ducati, Dall’Igna fa chiarezza su Marc Marquez e prepara la riscossaNella pausa forzata della MotoGP a causa della guerra in Medio Oriente a fare rumore sono le indiscrezioni sulle condizioni fisiche di Marc Marquez, che secondo diversi addetti ai lavori tra cui Andre ... sportal.it

Ducati, Dall'Igna fa chiarezza su Marc Marquez e prepara la riscossa - facebook.com facebook

#MotoGP | Dall'Igna: "Più che alla gara di Jerez, penso al test di lunedì per tornare sulla strada giusta" x.com