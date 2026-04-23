L’Unione Europea ha approvato un prestito di 90 miliardi di euro destinato all’Ucraina, accompagnato dall’adozione di un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia. La decisione è stata presa all’unanimità dai membri dell’UE, che hanno anche annunciato l’attuazione di ulteriori misure restrittive nei confronti di Mosca. La misura finanziaria rappresenta il più grande sostegno economico mai concesso all’Ucraina dall’Unione.

L'Ue ha dato il via libera per un prestito record di 90 miliardi all'Ucraina e per il ventesimo pacchetto di sanzioni contro Mosca. L’Europa rafforza il sostegno a Kiev e aumenta la pressione sulla Russia Via libera definitivo dell’Unione europea a un nuovo pacchetto di sostegno perl’Ucraina: prestito da90 miliardi di euro e nuove sanzioni contro Mosca. La presidenza cipriota dell’Ue ha annunciato la conclusione positiva della procedura scritta per modificare il quadro finanziario pluriennale, passaggio necessario per sbloccare i fondi. Entrambi i dossier sono statiadottati all’unanimità, segnale politico forte in un momento di crescente tensione.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Ucraina, svolta unanime dell’Ue: 90 miliardi e nuove sanzioni contro Mosca

Ucraina, prestito Ue da 90 miliardi senza asset russi

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