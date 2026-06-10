È morta Patrizia Caselli, conduttrice televisiva degli anni Ottanta e Novanta, nota per aver lasciato la tv per seguire Craxi ad Hammamet. La giornalista ha lavorato sia in Rai che in emittenti private. La notizia è stata confermata da fonti vicine alla famiglia. La sua carriera si è svolta tra programmi di intrattenimento e approfondimento. La scomparsa si è verificata a seguito di una malattia.

È morta Patrizia Caselli, volto noto della tv degli Anni 80 e 90 sia in Rai che sulle emittenti private. Aveva 66 anni ed era malata da tempo. Nel 1994 aveva lasciato la televisione per seguire Bettino Craxi ad Hammamet: i due furono legati sentimentalmente per nove anni, fino alla morte dell’ex presidente del Consiglio avvenuta nel 2000. La carriera e l’addio alla tv per seguire Craxi. Nata a Udine, Caselli aveva iniziato la carriera giovanissima tra pubblicità e cinema, lavorando anche con Nanni Loy. Come conduttrice si era fatta strada nelle emittenti locali lombarde, da Antennatre a Telealtomilanese, dove incontrò Walter Chiari con cui ebbe, oltre che un sodalizio lavorativo, anche una lunga relazione sentimentale. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Morta Patrizia Caselli, la conduttrice che lasciò la tv per seguire Craxi ad Hammamet

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ADDIO PATRIZIA CASELLI: LA MALATTIA SILENZIOSA CHE NON LHA PIÙ LASCIATA

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