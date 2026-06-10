Monza che colpo di scena | Bianco è a un passo dall’addio

A pochi giorni dalla fine della stagione, si registra una svolta inattesa nel club di Monza: il direttore sportivo è vicino all’addio. Le voci di un possibile cambio ai vertici si rincorrevano da tempo, ma ora si conferma la decisione concreta. Nessuna comunicazione ufficiale è ancora stata rilasciata, mentre si attendono sviluppi nelle prossime ore. La situazione cambia improvvisamente, lasciando incertezza sul futuro della gestione sportiva della squadra.

Monza, 10 giugno – Il colpo di scena è di quelli che fanno rumore, anche se oggettivamente le avvisaglie c’erano da diversi giorni. Con ogni probabilità Paolo Bianco non sarà più l’allenatore del Monza. Nonostante l’incontro con la società (mai confermato ufficialmente) andato in scena lunedì, sembrava aver dissipato i dubbi e la permanenza del tecnico sulla panchina biancorossa anche in Serie A, oggi è avvenuto il ribaltone. E a scegliere sembra essere stato proprio Bianco, che avrebbe espresso la volontà di lasciare la Brianza. Il motivo? ll 48enne pugliese è ad un passo dall’ accettare l’offerta del Pisa. Il club toscano, appena retrocesso in B, ha corteggiato l'allenatore e gli ha offerto un biennale fino al 2028. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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