Centottanta minuti separano il Monza dall’obiettivo Serie A. Nell’ambiente biancorosso si spera possano bastarne novanta, quelli contro il Mantova (domani, ore 15m allo stadio Martelli). Un successo nel derby lombardo unito al contestuale ko del Frosinone con la Juve Stabia darebbe la matematica promozione agli uomini di Paolo Bianco. Che ormai da tempo non si nasconde e affronta le conferenze stampa sempre con l’equilibrio e il sorriso di chi sa che la propria squadra è forte, sta dando tutto e forse anche di più. "Con il Mantova vogliamo solo un risultato, vedremo poi se ci sarà subito il verdetto. Questo gruppo si allena fortissimo. Siamo stati bravi ad avere continuità nel corso del campionato", le parole del tecnico biancorosso.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Monza a un passo dalla promozione. Formula Bianco: "Vincere e sperare"

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