Montmartre anticipazioni puntate dell’11 giugno su Canale 5

Da superguidatv.it 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 11 giugno, su Canale 5, andrà in onda la seconda puntata di Montmartre in prima serata. In questa occasione, vengono trasmessi due episodi. Nel primo, un personaggio cerca di trovare un nuovo numero per impedire la chiusura di un locale. Nel secondo, due altri personaggi si avvicinano. La trama si concentra su azioni e relazioni tra i protagonisti, senza approfondimenti su motivazioni o conseguenze.

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Montmartre torna in prima serata su Canale 5 giovedì 11 giugno, con la seconda puntata. Nel corso dei due episodi vedremo Celeste impegnata a trovare un nuovo numero per evitare che l’Elephant Rose chiuda i battenti, mentre Octave e Youri si avvicinano. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme. Trame Montmartre, puntata dell’11 giugno. Il Ministro intende chiudere l’Elephant Rose dopo uno scandalo nel quale è rimasto coinvolto il locale, e Celeste deve trovare in fretta un nuovo numero per impedirlo. Sebbene il palcoscenico non sia mai stata la sua più grande ambizione, la giovane ha già dimostrato di essere un’ottima ballerina di cancan e sa bene che questa è la sola possibilità per ricostruire la sua famiglia e ritrovare i fratelli perduti di vista dopo la morte del padre. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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