Montmartre anticipazioni puntate dell’11 giugno su Canale 5

Montmartre torna in prima serata su Canale 5 giovedì 11 giugno, con la seconda puntata. Nel corso dei due episodi vedremo Celeste impegnata a trovare un nuovo numero per evitare che l’Elephant Rose chiuda i battenti, mentre Octave e Youri si avvicinano. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme. Trame Montmartre, puntata dell’11 giugno. Il Ministro intende chiudere l’Elephant Rose dopo uno scandalo nel quale è rimasto coinvolto il locale, e Celeste deve trovare in fretta un nuovo numero per impedirlo. Sebbene il palcoscenico non sia mai stata la sua più grande ambizione, la giovane ha già dimostrato di essere un’ottima ballerina di cancan e sa bene che questa è la sola possibilità per ricostruire la sua famiglia e ritrovare i fratelli perduti di vista dopo la morte del padre. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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TRAMA DI MONTMARTRE LA NUOVA SERIE TV CHE ANDRÀ IN ONDA DA GIOVEDÌ 4 GIUGNO 2026 SU CANALE 5

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Montmartre, anticipazioni puntate dell’11 giugno su Canale 5Cosa accadrà nella seconda puntata Montmartre, in onda giovedì 11 giugno su Canale 5? Trama completa episodi serali. superguidatv.it

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