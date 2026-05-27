Dal 4 giugno, su Canale 5, va in onda “Montmartre”, una nuova serie tv francese. La prima puntata sarà trasmessa in quella data, dopo le anticipazioni già pubblicate. La serie racconta le vicende ambientate nel quartiere di Montmartre, con protagonisti e trame ancora non divulgate ufficialmente. La programmazione prevede la messa in onda a partire da quella data, senza ulteriori dettagli sui contenuti.

In un precedente articolo vi avevamo già anticipato l’arrivo imminente di Montmartre, la nuova serie tv francese pronta a debuttare su Canale 5. Nelle scorse ore i vertici Mediaset hanno reso nota la data del suo debutto: Montmartre arriverà giovedì 4 giugno in prima visione assoluta su Canale 5. Scopriamo insieme la trama dei primissimi episodi. Anticipazioni Montmartre, trame al 4 giugno. La serie evento francese che racconta amori, scandali e segreti nella Parigi di fine ‘800 è pronta a fare il suo debutto su Canale 5. In prima visione assoluta in Italia, Montmartre ci riporterà indietro nel tempo, nella Bella Epoque parigina, facendoci fare un tuffo nel quartiere che più di tutti ha rappresentato il fulcro dell’epoca. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Montmartre, dal 4 giugno su Canale 5: anticipazioni prime puntate

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