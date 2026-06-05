La nuova puntata di Montmartre, in onda giovedì 11 giugno 2026 su Canale 5, si prepara a trascinare gli spettatori in un vortice di tensione, rivelazioni e decisioni che cambieranno il destino dei protagonisti. Il quartiere parigino torna a pulsare di vita tra palcoscenici illuminati, atelier nascosti e strade affollate, mentre ogni personaggio si trova davanti a un bivio che potrebbe stravolgere tutto ciò che conosce. Il futuro dell’Elefante Rosa è appeso a un filo, Arsene è pronto a lasciare la Francia per sempre, Rose si avventura in un mondo artistico che nasconde più ombre che luci e Celeste affronta un’indagine che potrebbe riportarla a una verità sepolta da anni. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Montmartre, anticipazioni dell’11 giugno 2026: Celeste lotta per salvare l’Elefante Rosa

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