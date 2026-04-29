Al via i lavori per il Piano Preliminare del Parco dei Monti Picentini e del Parco regionale del Partenio

Sono iniziati i lavori per la redazione dei Piani Preliminari dei parchi Monti Picentini e Partenio, insieme all’Ente Riserve Naturali Foce Sele-Tanagro e Monti Eremita-Marzano. Questi documenti rappresentano strumenti chiave per la pianificazione, la tutela ambientale e la valorizzazione delle aree interessate. Le attività di elaborazione coinvolgono diverse figure tecniche e si svolgono in collaborazione tra le amministrazioni competenti.

Si aprono ufficialmente i lavori per la redazione congiunta dei Piani Preliminari dei parchi Monti Picentini, Partenio ed Ente Riserve Naturali Foce Sele-Tanagro e Monti Eremita-Marzano, ovvero tre strumenti strategici fondamentali per la pianificazione, la tutela ambientale e la valorizzazione.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate "Territori interni", l'incontro promosso dal Parco regionale del Partenio per arginare il fenomeno dello spopolamentoLe prospettive e le “ricette” che l’ente regionale Parco del Partenio ha intenzione di fornire e suggerire ai territori interni della provincia di... Due piste in terra battuta scoperte nel Parco "Monti Picentini”: scatta il sequestroI militari hanno denunciato all'Autorità Giudiziaria il responsabile dei lavori per violazione al codice dei beni culturali e del paesaggio ed al... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Giancola, crollo Falesia: al via i lavori di messa in sicurezza. Chiuso tratto litoranea; Attivati un Ospedale e una Casa della Comunità presso il Presidio a Ponderano; Al via (dopo 15 anni di attesa) i lavori per il nuovo Pronto Soccorso delle Molinette; Il piano per la Metro 2: i lavori a inizio 2027, primi viaggi nel 2033. Costi +4% per la guerra. Al via i lavori per il Piano Preliminare del Parco dei Monti Picentini, Parco del Partenio, Ente Riserve Naturali Foce Sele-Tanagro e Monti Eremita-MarzanoSi aprono ufficialmente i lavori per la redazione congiunta dei Piani Preliminari dei parchi Monti Picentini, Partenio ed Ente Riserve Naturali Foce Sele-Tanagro e Monti Eremita-Marzano, ovvero tre st ... irpinianews.it Nuovo asilo nido a Santa Caterina Villarmosa: al via i lavori grazie ai fondi PNRRA Santa Caterina Villarmosa hanno preso il via i lavori per la realizzazione di un nuovo asilo nido, finanziato con 400 mila euro nell’ambito ... radiocl1.it È stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il nuovo Testo unico sull'accertamento, l'ottavo e ultimo del piano di riordino organico della legislazione fiscale avviato dal governo Meloni. Si tratta di un provvedimento che, oltre il forte significato si - facebook.com facebook