Montezemolo a Lecce | sì a Italo nel Salento ma serve l' accordo con Rfi Ai giovani | investite in Puglia
Montezemolo ha annunciato che il treno Italo potrebbe arrivare a Lecce, ma solo se si raggiunge un accordo con Rete Ferroviaria Italiana. Durante un evento, ha anche invitato i giovani a investire nella regione, sottolineando le opportunità di sviluppo. La proposta di collegamento ferroviario dipende dalla volontà dell’ente gestore delle reti, senza indicazioni su tempi o modalità precise.
Un invito ai giovani aspiranti imprenditori a investire in Puglia e la disponibilità a portare il treno Italo a Lecce, ma a condizione che Rete Ferroviaria Italiana lo voglia e che la Regione apra alla concorrenza. La partecipazione di Luca Cordero di Montezemolo al primo evento pubblico promosso dalla Fondazione Semi D’Impresa “Luca Delle Donne Impresa Sociale Ets” ieri al teatro Paisiello di Lecce, su iniziativa di Confindustria e Ance Lecce e della famiglia Delle Donne, si è trasformata così in occasione di confronto e potenziale collaborazione. Del resto, la Fondazione punta a costituirsi come laboratorio permanente di idee e formazione per diffondere la cultura d’impresa tra le nuove generazioni e rafforzare il legame tra talento, territorio e sviluppo. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
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