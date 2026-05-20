Antonio Monda in Puglia con il suo ultimo romanzo | tre tappe nel Salento
Da venerdì 22 a lunedì 25 maggio, uno scrittore e opinionista residente a New York sarà in Puglia per presentare il suo nuovo romanzo. L’evento si svolgerà in tre tappe nel Salento, regione nota per le sue tradizioni e paesaggi. Il romanzo, intitolato “Una mattina gloriosa”, è il decimo e ultimo volume di una serie ambientata in vari decenni del Novecento a New York. La presentazione coinvolgerà diversi luoghi e pubblico locale.
LECCE - Antonio Monda, noto scrittore e opinionista che vive a New York sarà in Puglia da venerdì 22 a lunedì 25 maggio per presentare il suo ultimo romanzo, “Una mattina gloriosa” (Mondadori) decimo e conclusivo volume di una saga newyorkese ambientata in dieci diversi decenni del Novecento, non. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
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