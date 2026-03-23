Referendum costituzionale il no vince con margine In Italia in Puglia nel Salento

A metà scrutinio, l’orientamento dei cittadini è consolidato: quasi 10 i punti percentuali di distacco a favore del fronte che si è opposto alla riforma dell’ordinamento della magistratura LECCE – Sulla spinta di una partecipazione popolare significativa, il “no” vince il referendum costituzionale sulla riforma dell’ordinamento della magistratura e l’istituzione di un’alta corte disciplinare. Quando lo spoglio ha raggiunto la metà del suo percorso, il margine è ampio, tra i 9 e 10 punti percentuali. Per i sostenitori del “sì”, a partire dal governo che si è speso in lungo e in largo, è un risultato destinato a innescare delle conseguenze, delle riflessioni e, probabilmente dei riposizionamenti. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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