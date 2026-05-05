A Monteforte Irpino fa tappa NOVA | il nuovo format firmato M5S

Sabato 16 maggio a Monteforte Irpino si svolgerà l’evento di “NOVA – Parola all’Italia”, un format promosso dal Movimento 5 Stelle. L’iniziativa mira a coinvolgere le persone nella definizione del programma della prossima coalizione progressista. L’appuntamento si terrà nella località irpina e fa parte di un percorso partecipativo più ampio avviato dal partito.

Sabato 16 maggio, a Monteforte Irpino (Avellino), si terrà l’appuntamento irpino di “NOVA – Parola all’Italia”, il percorso partecipativo promosso dal Movimento 5 Stelle per coinvolgere cittadine e cittadini nella costruzione del programma della futura coalizione progressista.Obiettivi e.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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