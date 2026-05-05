Monteforte Irpino cultura e memoria si fondono nel Maggio dei monumenti

Da avellinotoday.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Monteforte Irpino si è aperto il “Maggio dei Monumenti”, un evento che unisce cultura e memoria. Durante la giornata inaugurale di domenica scorsa si è svolta anche una manifestazione di rilievo, il “We Irpinia” del Vinitaly, che ha proposto degustazioni di vini e prodotti tipici della zona. Parte del ricavato dell’evento è stato destinato a fini sociali.

Il “Maggio dei Monumenti” di Monteforte Irpino ha anche uno sfondo sociale. Parte del ricavato della giornata inaugurale di domenica scorsa - durante la quale si è tenuto un evento di forte richiamo, il “We Irpinia” del Vinitaly, con degustazioni delle migliori cantine irpine e prodotti tipici.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Notizie correlate

Monteforte Irpino, parità e cultura del rispetto: l’amministrazione Siricio lancia la sfidaQuanto emerso nel corso del convegno “Qualcuno educhi Adamo”, dedicato alla condizione della donna nella società contemporanea Un momento di...

Napoli celebra la sua bellezza: torna il Maggio dei Monumenti tra luce, colori e memoriaIl “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico.

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Rievocazioni storiche, visite ai monumenti, show cooking, musica e teatro: un maggio superlativo a Monteforte Irpino; Inaugurazione del progetto Monteforte Irpino: storia, terra e comunità; Sentieri della Salute, una rete per il benessere: insieme associazioni, istituzioni e medici di base; Incendio alla discarica di Macchia Soprana: situazione sotto controllo, rassicura l’assessora Pecoraro.

monteforte irpino monteforte irpino cultura eAl via il Maggio di territorio e cultura a Monteforte Irpino: eventi diffusi tra storia, natura e comunitàParte il 3 maggio a Monteforte Irpino il progetto Monteforte Irpino: storia, terra e comunità, con un mese di iniziative dedicate alla valorizzazione del territorio. L’inaugurazione si terrà nella l ... irpiniaoggi.it

monteforte irpino monteforte irpino cultura eA Monteforte al via il Maggio degli Eventi con Buonopane e MaraioDomani mattina, domenica 3 maggio, alle 11.30, nella suggestiva location di San Martino, ai piedi del castello longobardo, luogo simbolo della storia e della stratificazione culturale di Monteforte Ir ... irpinianews.it

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.