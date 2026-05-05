Monteforte Irpino cultura e memoria si fondono nel Maggio dei monumenti

A Monteforte Irpino si è aperto il “Maggio dei Monumenti”, un evento che unisce cultura e memoria. Durante la giornata inaugurale di domenica scorsa si è svolta anche una manifestazione di rilievo, il “We Irpinia” del Vinitaly, che ha proposto degustazioni di vini e prodotti tipici della zona. Parte del ricavato dell’evento è stato destinato a fini sociali.

Il “Maggio dei Monumenti” di Monteforte Irpino ha anche uno sfondo sociale. Parte del ricavato della giornata inaugurale di domenica scorsa - durante la quale si è tenuto un evento di forte richiamo, il “We Irpinia” del Vinitaly, con degustazioni delle migliori cantine irpine e prodotti tipici.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Monteforte Irpino, parità e cultura del rispetto: l’amministrazione Siricio lancia la sfidaQuanto emerso nel corso del convegno “Qualcuno educhi Adamo”, dedicato alla condizione della donna nella società contemporanea Un momento di... Napoli celebra la sua bellezza: torna il Maggio dei Monumenti tra luce, colori e memoriaIl “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Rievocazioni storiche, visite ai monumenti, show cooking, musica e teatro: un maggio superlativo a Monteforte Irpino; Inaugurazione del progetto Monteforte Irpino: storia, terra e comunità; Sentieri della Salute, una rete per il benessere: insieme associazioni, istituzioni e medici di base; Incendio alla discarica di Macchia Soprana: situazione sotto controllo, rassicura l’assessora Pecoraro. Al via il Maggio di territorio e cultura a Monteforte Irpino: eventi diffusi tra storia, natura e comunitàParte il 3 maggio a Monteforte Irpino il progetto Monteforte Irpino: storia, terra e comunità, con un mese di iniziative dedicate alla valorizzazione del territorio. L’inaugurazione si terrà nella l ... irpiniaoggi.it A Monteforte al via il Maggio degli Eventi con Buonopane e MaraioDomani mattina, domenica 3 maggio, alle 11.30, nella suggestiva location di San Martino, ai piedi del castello longobardo, luogo simbolo della storia e della stratificazione culturale di Monteforte Ir ... irpinianews.it Un trentunenne napoletano arrestato dai militari del Norm della Compagnia di Baiano mentre aggrediva con un oggetto metallico un uomo di Monteforte Irpino - facebook.com facebook