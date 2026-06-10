Monte Sant’Angelo casa del calcio giovanile di Capitanata
A Monte Sant’Angelo si svolge il campionato di calcio giovanile di Capitanata con oltre 400 atleti e 32 società partecipanti. La competizione coinvolge diverse categorie e si svolge su più campi della zona. L’evento, che dura diverse settimane, vede la partecipazione di giovani calciatori provenienti dall’intera regione. La manifestazione si svolge in strutture dedicate e rappresenta uno dei principali appuntamenti sportivi locali dedicati ai giovani talenti.
MONTE SANT’ANGELO CASA DEL CALCIO GIOVANILE DI CAPITANATA: OLTRE 400 ATLETI E 32 SOCIETÀ PER TRE GIORNI DI SPORT, ENTUSIASMO E CONDIVISIONE Dal 5 al 7 giugno Monte Sant’Angelo ha ospitato la terza edizione della Festa del Calcio Giovanile di Capitanata, una manifestazione - promossa da FIGC delegazione Foggia e A.S.D Accademia Calcio Monte - che ha portato in città oltre 400 giovani atleti e 32 società sportive provenienti da tutta la provincia. Tre giorni intensi di partite, emozioni, amicizia e sana competizione, in cui bambini e ragazzi hanno vissuto lo sport come occasione di crescita, confronto e comunità. “Monte Sant’Angelo è orgogliosa di aver accolto una manifestazione così importante, capace di unire sport, educazione e comunità. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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