A Monte Sant’Angelo la Festa del Calcio Giovanile di Capitanata

Notizia in breve

A Monte Sant’Angelo si svolgerà la terza edizione della Festa del Calcio Giovanile di Capitanata. L’evento, dedicato alle categorie giovanili, prenderà il via con partite e iniziative sportive. La manifestazione si terrà nel fine settimana e coinvolgerà squadre provenienti dalla regione. Sono previste dimostrazioni e attività collaterali per i giovani calciatori e le loro famiglie. La festa si svolgerà in strutture sportive locali e sarà aperta al pubblico.