A Monte Sant’Angelo la Festa del Calcio Giovanile di Capitanata

Da ilsipontino.net 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Monte Sant’Angelo si svolgerà la terza edizione della Festa del Calcio Giovanile di Capitanata. L’evento, dedicato alle categorie giovanili, prenderà il via con partite e iniziative sportive. La manifestazione si terrà nel fine settimana e coinvolgerà squadre provenienti dalla regione. Sono previste dimostrazioni e attività collaterali per i giovani calciatori e le loro famiglie. La festa si svolgerà in strutture sportive locali e sarà aperta al pubblico.

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Tutto pronto a Monte Sant’Angelo per la Festa del Calcio Giovanile diCapitanata, manifestazione che aggrega le finaliste delle competizionigiovanili organizzate dalla Delegazione Provinciale L.N.D. di Foggia.La manifestazione, voluta dal Delegato Provinciale foggiano, l’Avv. LorenzoTaggio, si svolgerà a Monte Sant’Angelo dal 5 al 7 giugno prossimi.Saranno impegnate nelle categorie agonistiche le finaliste dei CampionatiProvinciali che si contenderanno il titolo di Campione per la correntestagione sportiva. Nella cittadina garganica attese diverse centinaia di persone, visto l’elevato numero di società coinvolte,ben 32 per l’attività di base, oltre alle 6 finaliste dell’agonistica, le quali oltre alle bellezze sportivepotranno godere di quanto preparato dalla Soc. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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Festa del Calcio Giovanile di Capitanata - 3a Edizione - Monte Sant'Angelo 2026

Video Festa del Calcio Giovanile di Capitanata - 3a Edizione - Monte Sant'Angelo 2026

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