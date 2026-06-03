A Monte Sant’Angelo la Festa del Calcio Giovanile di Capitanata
A Monte Sant’Angelo si svolgerà la terza edizione della Festa del Calcio Giovanile di Capitanata. L’evento, dedicato alle categorie giovanili, prenderà il via con partite e iniziative sportive. La manifestazione si terrà nel fine settimana e coinvolgerà squadre provenienti dalla regione. Sono previste dimostrazioni e attività collaterali per i giovani calciatori e le loro famiglie. La festa si svolgerà in strutture sportive locali e sarà aperta al pubblico.
Tutto pronto a Monte Sant’Angelo per la Festa del Calcio Giovanile diCapitanata, manifestazione che aggrega le finaliste delle competizionigiovanili organizzate dalla Delegazione Provinciale L.N.D. di Foggia.La manifestazione, voluta dal Delegato Provinciale foggiano, l’Avv. LorenzoTaggio, si svolgerà a Monte Sant’Angelo dal 5 al 7 giugno prossimi.Saranno impegnate nelle categorie agonistiche le finaliste dei CampionatiProvinciali che si contenderanno il titolo di Campione per la correntestagione sportiva. Nella cittadina garganica attese diverse centinaia di persone, visto l’elevato numero di società coinvolte,ben 32 per l’attività di base, oltre alle 6 finaliste dell’agonistica, le quali oltre alle bellezze sportivepotranno godere di quanto preparato dalla Soc. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
Festa del Calcio Giovanile di Capitanata - 3a Edizione - Monte Sant'Angelo 2026
Notizie e thread social correlati
Monte Sant’Angelo. Avviata la nuova procedura per l’affidamento della gestione del centro di aggregazione giovanileÈ stata avviata una nuova procedura per affidare la gestione del centro di aggregazione giovanile nel comune.
Monte Sant’Angelo celebra la Festa della RepubblicaMartedì 2 giugno, in occasione dell’80° anniversario della Festa della Repubblica, Monte Sant’Angelo organizza una cerimonia pubblica per commemorare...
Temi più discussi: Monte Sant’Angelo aderisce a Diritti in Comune 2026; MONTE SANT’ANGELO/ CRESCE IL TURISMO RELIGIOSO: AUMENTANO ARRIVI E PRESENZE AL SANTUARIO; Monte Sant’Angelo celebra i suoi due Siti UNESCO con eventi e incontri speciali; Monte Sant'Angelo celebra i due siti Unesco: eventi, visite, esperienze e l'incontro speciale con Assisi.
MONTE SANT’ANGELO HA CELEBRATO LA FESTA DELLA REPUBBLICA Questa mattina la nostra comunità si è ritrovata per celebrare il 2 Giugno, nell’80° anniversario della Festa della Repubblica. Dal Palazzo di Città è partito il corteo istituzionale ver facebook
Venerdì 5 giugno alle 12, nell'aula Lorenzo Mangoni del Complesso di Monte Sant’Angelo (Università di Napoli Federico II), il Presidente CR Campania FIGC LND Carmine @_Zigarelli interverrà alla presentazione della mostra 'Un Secolo d'Azzurro, in viaggi x.com
[Free Friday] Santa Gemma reddit
Monte Sant’Angelo, Divieti ignorati, sicurezza compromessa? Monte Sant’Angelo 2 giugno 2026Divieti ignorati, sicurezza compromessa Nella tarda mattinata, durante i controlli sul territorio, giunti nella ... ilsipontino.net
EX BAIA VENTI Monte Sant’Angelo cerca investitori per il porto di Macchia, ex BoliciCon il nuovo avviso il Comune intende acquisire proposte che comprendano opere, servizi, attività progettuali e gestione dell’infrastruttura ... statoquotidiano.it