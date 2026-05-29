È stata avviata una nuova procedura per affidare la gestione del centro di aggregazione giovanile nel comune. La procedura riguarda l’individuazione di un soggetto che si occuperà dell’organizzazione e della gestione delle attività rivolte ai giovani. Il procedimento è stato avviato dall’amministrazione comunale, con scadenza prevista per la presentazione delle offerte entro un termine stabilito. La scelta sarà fatta sulla base dei criteri stabiliti nel bando di gara.

MONTE SANT'ANGELO. AVVIATA LA NUOVA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE Con la determinazione a contrarre n. 979 del 6 maggio 2026, il Comune di Manfredonia, in qualità di ente capofila dell’Ambito Territoriale, ha approvato gli atti necessari per procedere alla gara, che sarà espletata mediante procedura aperta telematica con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il servizio avrà una durata presuntiva di 18 mesi, con possibilità di rinnovo per un ulteriore periodo. Il Centro di Aggregazione Giovanile nasce come spazio socio-educativo, ricreativo e partecipativo rivolto a preadolescenti, adolescenti e giovani dagli 11 ai 29 anni. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Monte Sant’Angelo. Avviata la nuova procedura per l’affidamento della gestione del centro di aggregazione giovanile

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