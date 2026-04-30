Infantino L' Iran sarà ai Mondiali e giocherà negli Usa

Il presidente della FIFA ha annunciato che la partecipazione dell'Iran ai Mondiali del 2026 è certa. Durante un evento a Vancouver, ha ribadito che il team iraniano sarà presente nel torneo e giocherà negli Stati Uniti. Questa dichiarazione arriva in un momento di incertezza sulla qualificazione della squadra asiatica, ma il dirigente ha chiarito che non ci sono dubbi sulla loro presenza alla competizione.

Il presidente della Fifa ribadisce che non ci sono dubbi sulla partecipazione del Team Melli VANCOUVER (CANADA) - "Per cominciare, voglio confermare senza ambiguità che l'Iran parteciperà ovviamente alla Coppa del Mondo 2026. E naturalmente l'Iran giocherà negli Stati Uniti". In occasione del 76esimo Congresso Fifa a Vancouver, Gianni Infantino ha ribadito una volta di più che la partecipazione del Team Melli al prossimo Mondiale non è in discussione nonostante il conflitto sull'asse Washington-Teheran. "Noi dobbiamo unire le persone, è la mia e la nostra responsabilità. Il calcio e la Fifa uniscono il mondo - ha aggiunto Infantino nel suo intervento - Dobbiamo essere positivi, sorridenti, felici: ci sono nel mondo abbastanza problemi, abbastanza persone che cercando di dividere.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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l'Italia NON Andrà al MONDIALE

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