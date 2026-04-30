Il presidente della FIFA ha dichiarato che l’Iran prenderà parte ai Mondiali del 2026, specificando che si svolgeranno negli Stati Uniti. La conferma è stata data in risposta a voci di possibili esclusioni. Nel frattempo, un ex presidente degli Stati Uniti ha commentato la notizia, sostenendo pubblicamente la posizione del leader della FIFA, definendolo “fantastico”. La questione ha suscitato discussioni nel mondo del calcio e tra gli osservatori internazionali.

“Per cominciare, voglio confermare senza ambiguità che l’Iran parteciperà ovviamente alla Coppa del Mondo 2026. E naturalmente l’Iran giocherà negli Stati Uniti “. In occasione del 76esimo Congresso Fifa a Vancouver, il presidente della Fifa Gianni Infantino ha ribadito una volta di più che la partecipazione della selezione iraniana al prossimo Mondiale non è in discussione nonostante il conflitto in corso. Poi ha continuato a ignorare tutto ciò che sta accadendo, normalizzando la situazione e tornando a parlare di un calcio che unisce: “Noi dobbiamo unire le persone, è la mia e la nostra responsabilità. Il calcio e la Fifa uniscono il mondo – ha aggiunto Infantino nel suo intervento – Dobbiamo essere positivi, sorridenti, felici: ci sono nel mondo abbastanza problemi, abbastanza persone che cercando di dividere.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Mondiali, Infantino: “L’Iran ci sarà e giocherà negli Usa”. Trump lo sostiene: “Se lo dice lui, va bene. Gianni è fantastico”

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Il presidente della FIFA Gianni Infantino nel Congresso della FIFA di Vancouver ha garantito che l'Iran giocherà i Mondiali del 2026 e lo farà giocando regolarmente negli Stati Uniti: https://fanpa.ge/ZOics - facebook.com facebook

E’ giusto che questa italia calcistica non vada mai più ai mondiali. Mi viene il vomito a sentire queste storie! x.com