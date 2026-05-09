Mondiali di calcio 2026 Houston si prepara al via della rassegna | deposta l' erba sul campo

A pochi mesi dall'inizio dei Mondiali di calcio 2026, i lavori per le strutture sono in corso. A Houston, tra le sedi della competizione, gli operai hanno iniziato a sistemare il nuovo manto erboso sul campo. Le operazioni di posa sono in corso e si concentrano sulla preparazione degli impianti sportivi. La fase di allestimento prosegue in vista dell’evento internazionale che si terrà tra diverse città.

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