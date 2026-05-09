Mondiali di calcio 2026 Houston si prepara al via della rassegna | deposta l' erba sul campo
A pochi mesi dall'inizio dei Mondiali di calcio 2026, i lavori per le strutture sono in corso. A Houston, tra le sedi della competizione, gli operai hanno iniziato a sistemare il nuovo manto erboso sul campo. Le operazioni di posa sono in corso e si concentrano sulla preparazione degli impianti sportivi. La fase di allestimento prosegue in vista dell’evento internazionale che si terrà tra diverse città.
Si avvicinano i Mondiali di calcio 2026 e fervono gli ultimi preparativi. A Houston, una delle sedi della competizione, gli operai hanno iniziato a posare il primo strato del nuovo manto erboso. La prima partita nella città texana vedrà affrontarsi Germania e Curaçao il 14 giugno. Questo articolo proviene da LaPresse.🔗 Leggi su Lapresse.it
Notizie correlate
Mondiali 2026, NYNJ Stadium: posati 600 rotoli d’erba per il nuovo campo(LaPresse) All’interno del NYNJ Stadium sono stati posati oltre 600 rotoli di erba naturale per la realizzazione del nuovo manto erboso in vista dei...
CALCIO GIOVANILE, OGGI AL ’TANCA’ LA RASSEGNA CATEGORIA UNDER 14 INTITOLATA ALLO STORICO DIRIGENTE DELLA SOCIETà CANARINA. Nel ricordo di Giorgio Domenichini: Juventus e Inter in campo nel torneo del CanalettoIl campo sportivo ’Astorre Tanca’ si prepara ad ospitare una giornata di grande sport e memoria.
Aggiornamenti e contenuti dedicati
Temi più discussi: Ripescaggio Italia ai Mondiali, martedì prossimo è la prima data chiave per capire la scelta dell'Iran; Tutti gli italiani che andranno ai Mondiali di calcio 2026, anche se l'Italia non si è qualificata; Italia ripescata ai Mondiali 2026, Infantino chiude il caso: l'annuncio della Fifa; Ipotesi ripescaggio Italia al Mondiale 2026, le rassicurazioni chieste dall'Iran alla Fifa dopo Vancouver.
Mondiali 2026: il calendario delle partite trasmesse gratis dalla RaiSi avvicina la data di inizio dei Mondiali di Calcio FIFA 2026: scopri quali saranno tutte le partite trasmesse gratis dalla Rai. telefonino.net
VIDEO | ‘Dai Dai’ dopo ‘Waka Waka’: Shakira firma anche la sigla dei Mondiali di calcio 2026Lo ha annunciato la stessa artista colombiana attraverso i social dove ha condiviso il reel con tanto di data di uscita ... dire.it
La FIFA sceglie di cambiare rotta sull'aspetto commerciale dei Mondiali di calcio nella Mecca del capitalismo https://l.euronews.com/yNWw facebook
L'inno dei Mondiali di calcio senza l'Italia si intitola "Dai dai". Praticamente manca solo una pernacchia. #ShakiraMundial #Shakira @shakira #mondiali #Calcio #daidai x.com
Quanto pesa un altro mondiale senza Italia reddit