Ettore Bassi in ‘campo’ | Quando il calcio era genuino e romantico

Ettore Bassi ha descritto il calcio di un tempo come un'epoca in cui il gioco era più autentico e romantico. Ricorda i tempi in cui i portieri paravano a mani nude e i calciatori indossavano semplicemente un numero sulla maglia, senza altri dettagli o protezioni. La narrazione si concentra sul confronto tra passato e presente, evidenziando le differenze nelle modalità di gioco e nelle storie che hanno segnato la disciplina.

di Federico Tommasini Il calcio come l’epica, la battaglia sul campo in erba e i racconti dei personaggi che hanno scritto la sua storia, da quando i portieri paravano a mani nude e dietro alla schiena dei calciatori c’era solo il numero di maglia. Ettore Bassi, con la regia di Francesco Branchetti, porta in scena questo e molto altro con El fùtbol, stasera alle 21.15 al teatro CorTe di Coriano. "Sono le storie di uomini partiti dalla povertà, che hanno vissuto questo sport come un’opportunità di riscatto. Ma oggi di quella poesia è rimasto ben poco, si pensa troppo al portafogli", racconta l’attore. Bassi, lei per quale squadra tifa? "Sono un veterano juventino, vissuto a Torino ai tempi di Platini, non potevo non innamorarmi di quella squadra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ettore Bassi in ‘campo’: "Quando il calcio era genuino e romantico" Leggi anche: Carnevale, non è ancora quaresima. C’è Ettore Bassi per il gran finale Leggi anche: Buongiorno: «Quando entro in campo do il massimo, nella carriera di un giocatore ci sono alti e bassi» Argomenti più discussi: Ettore Bassi in ‘campo’: Quando il calcio era genuino e romantico; Spettacolo teatrale El Futbol, TAU, sabato 11 aprile 2026, ore 21:00; Ettore Bassi - El Futbol; Coriano, Ettore Bassi chiude la stagione del Teatro CorTe con El Fùtbol. Ettore Bassi in ‘campo’: Quando il calcio era genuino e romanticoL’attore in scena stasera a Coriano con ‘El fùtbol’: Da Garrincha a Meazza, racconto storie di uomini che attraverso questo sport si sono riscattati. ilrestodelcarlino.it C’è uno spazio, tra palco e vita, in cui tutto diventa vero. Ed è proprio lì che si muove Ettore Bassi. Tra emozione e disciplina, tra talento e ricerca, tra ciò che siamo… e ciò che scegliamo di raccontare. In questa nuova puntata di Riflessi, ci ha accompagnati de - facebook.com facebook