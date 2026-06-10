La Fifa, guidata dal presidente Infantino, è accusata di aver venduto illegalmente biglietti invenduti tramite canali di secondary ticketing. La prossima edizione dei Mondiali 2026 prenderà il via domani con la partita tra Messico e Sudafrica, ma le polemiche legate alla gestione dei biglietti hanno già attirato l’attenzione. L’accusa riguarda pratiche di vendita non autorizzate che potrebbero aver coinvolto la rivendita di biglietti ufficiali.

Ormai, ci siamo: il Mondiale 2026 sta per entrare nella nostra quotidianità. Si inizierà domani con la sfida tra il Messico e Sudafrica, ma questa edizione è già accompagnata da tantissime polemiche. Tra le tante accuse nei confronti della Fifa, c’è anche quella riguardante la vendita e la gestione dei biglietti. La mappa dei biglietti del professor della Boston University. Il Times ha intervistato Florian Ederer, professore austriaco di economia alla Questrom School of Business della Boston University, che ha individuato un numero elevato di biglietti (per la gara tra l’Arabia Saudita ed il Capo Verde del prossimo 27 giugno) improvvisamente comparsi su un sito di secondary ticket. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Mondiali, la Fifa di Infantino accusata di svendere di nascosto i biglietti invenduti col secondary ticketing

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