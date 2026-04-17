Durante un evento organizzato da CNBC Invest, il presidente della Fifa ha commentato il recente aumento dei prezzi dei biglietti per i prossimi Mondiali, sottolineando che nel corso di quattro anni la federazione ottiene ricavi da un solo mese di competizione. Ha poi fatto riferimento ai prossimi tornei che si svolgeranno in Messico, Stati Uniti e Canada, senza entrare in dettagli specifici sulle modalità di distribuzione o sui costi.

All’evento Cnbc Invest, Gianni Infantino, presidente della Fifa, ha parlato dei prossimi Mondiali che si terranno in Messico, Stati Uniti e Canada. Il suo discorso è andato anche ai prezzi dei biglietti, che erano stati da tempo criticati. Inoltre, Infantino ha confermato che ad occuparsi della direzione artistica della finale ci sono Chris Martin e Phil Harvey dei Coldplay, che stanno stabilendo gli artisti che si esibiranno durante lo show dell’intervallo. Le parole di Infantino. “ Non posso ancora dirvi quali artisti si esibiranno, ma non sarà uno solo. Sarà il più grande del mondo. Sarà fantastico “. Sul caro-biglietti, il presidente della Fifa si è difeso a modo suo: “ La principale, e finora unica, fonte di entrate per la Fifa è la Coppa del Mondo.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Infantino: “Il caro biglietti? La Fifa genera ricavi un solo mese in 4 anni”

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