Maximulta al bagarino digitale per secondary ticketing ridotta dal Tar del Lazio | l’Agcom aveva disposto una sanzione da 675 mila euro ora rideterminata in 450mila

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha deciso di ridurre da 675 mila a 450 mila euro la multa inflitta a un operatore considerato un “bagarino digitale” nel settore del secondary ticketing. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni aveva originariamente imposto la sanzione, ma la decisione del Tar ha portato a una diminuzione dell’importo. La vicenda riguarda il commercio di biglietti per eventi tramite piattaforme online di rivendita secondaria.

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