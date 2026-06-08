Nuovo pasticcio ai Mondiali 2026 | rifiutato l’ingresso negli Usa all’arbitro somalo Omar Artan

Notizia in breve

L’arbitro somalo Omar Artan, scelto dalla FIFA per i Mondiali 2026, è stato negato l’ingresso negli Stati Uniti. La decisione è stata comunicata poco prima della partenza prevista. Non sono state fornite motivazioni ufficiali. La sua partecipazione ai Mondiali è ora in dubbio. Artan avrebbe dovuto arrivare per le operazioni preparatorie. La notizia ha suscitato sorpresa tra gli organizzatori e gli addetti ai lavori.