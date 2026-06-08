Nuovo pasticcio ai Mondiali 2026 | rifiutato l’ingresso negli Usa all’arbitro somalo Omar Artan
L’arbitro somalo Omar Artan, scelto dalla FIFA per i Mondiali 2026, è stato negato l’ingresso negli Stati Uniti. La decisione è stata comunicata poco prima della partenza prevista. Non sono state fornite motivazioni ufficiali. La sua partecipazione ai Mondiali è ora in dubbio. Artan avrebbe dovuto arrivare per le operazioni preparatorie. La notizia ha suscitato sorpresa tra gli organizzatori e gli addetti ai lavori.
L’arbitro somalo Omar Artan, selezionato dalla FIFA per i Mondiali 2026, si è visto rifiutare l’ingresso nel territorio statunitense in vista dei mondiali di calcio. Un nuovo caso, dopo quello di Aymen Hussein, attaccante iracheno, trattenuto per circa 7 ore dagli agenti americani, prima di procedere per la West Virginia in vista delle preparazioni. Nommé par la FIFA pour officier durant la Coupe du Monde, l'arbitre somalien???? Omar Artan s'est vu refuser l'entrée sur le territoire américainVu ses difficultés pour obtenir un visa, il avait bénéficié du soutien de l'ambassade somalienne de Nairobi qui lui a notamment permis. pic.twitter.comxdibnK3OZC Secondo quanto... 🔗 Leggi su Open.online
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