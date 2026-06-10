Mondiali | il Milan guida la Serie A con 66 convocati in campo

? Punti chiave? In Breve Sessanta sei calciatori della Serie A pronti per il Mondiale: il Milan guida la classifica dei club italiani. Il Mondiale di calcio si prepara a inaugurarsi con 1248 calciatori pronti a sfidarsi tra Messico, Canada e Stati Uniti. Sebbene l’Italia non parteciperà alla competizione, il nostro campionato eserciterà un’influenza massiccia attraverso 71 atleti che hanno militato in Italia nell’ultima stagione. Di questi, 66 provengono direttamente dalla Serie A, rendendo il calcio italiano un pilastro invisibile ma fondamentale per le 48 nazionali coinvolte. La gerarchia globale vede la Premier League dominare la scena con 172 convocati. Seguono poi la Bundesliga con 91 presenze, insieme a Liga e Ligue 1 che contano rispettivamente 76 giocatori ciascuna. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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