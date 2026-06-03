L’Italia non partecipa ai Mondiali, ma la Serie A avrà 66 giocatori convocati. Il Milan è la squadra più rappresentata con il maggior numero di calciatori chiamati, seguito da Atalanta e Inter, entrambe con sette. Nessun giocatore italiano in nazionale per il torneo, mentre i club italiani continueranno a giocare in campionato. La competizione si svolge senza rappresentanti azzurri.

C'è chi ne manda dieci e chi farà il tifo per uno solo, chi alimenta i serbatoi delle sudamericane e chi strizza l'occhio all'Africa. L'Italia salta il Mondiale, la Serie A decisamente no: ecco tutti i 66 convocati delle squadre del nostro massimo campionato per le nazionali che giocheranno negli Stati Uniti, Canada e Messico. Sette i convocati di nerazzurro vestiti. Si tratta di Hien (Svezia), Kolasinac (Bosnia), De Ketelaere (Belgio), Kossounou (Costa d'Avorio), Sulemana (Ghana), Pasalic (Croazia) e di capitan De Roon (Olanda). Dall'Emilia al Mondiale partono in cinque, tutti di nazionalità diverse. Gli arruolati del Bologna sono Moro (Croazia), Lucumì (Colombia), Ferguson (Scozia), Freuler (Svizzera) e Heggem (Norvegia). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Mondiali, l'Italia resta a casa ma la Serie A no: 66 convocati, Milan al top

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