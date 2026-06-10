Da Lautaro Martinez a Yildiz gli italiani ai Mondiali | sono 66 i convocati dalla Serie A Milan il più rappresentato mai così pochi dalla Juventus

A 48 giorni dall'inizio dei Mondiali, sono stati annunciati i convocati delle squadre nazionali. Tra i 1248 calciatori selezionati, 66 sono provenienti dalla Serie A italiana. Il Milan è il club più rappresentato, mentre la Juventus ha il numero più basso di giocatori convocati rispetto alle stagioni precedenti. La competizione si svolgerà in tre Paesi e sarà la più grande di sempre, con 48 squadre partecipanti.

Saranno 1248 i calciatori che prenderanno parte al Mondiale più grande di sempre, per la prima volta a 48 squadre, per la prima volta ospitati in tre Paesi. L’Italia non ci sarà, ma sarà rappresentata da giocatori che azzurri non sono, ma possono essere considerati in parte “italiani”: grazie alle prestazioni nel nostro Paese hanno staccato il pass per l’America. Sono 71 i calciatori che hanno giocato in Italia nell’ultima stagione, 66 provenienti dalla Serie A. Nella classifica tra leghe, comanda senza dubbi la Premier League con 172 calciatori convocati: anche questo dato testimonia come quello inglese sia il campionato più bello e competitivo nel mondo. 🔗 Leggi su Open.online

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