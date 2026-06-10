Mondiali di Wakeboard 2026 | Spettacolo al Lago del Salto

Al Lago del Salto si è tenuta la presentazione ufficiale dei Mondiali di Wakeboard 2026. L’evento internazionale riunisce atleti di livello mondiale e include iniziative dedicate alla sicurezza. La manifestazione si svolgerà nel 2026 e coinvolgerà numerosi partecipanti provenienti da diverse nazioni. La cerimonia ha visto la partecipazione di rappresentanti delle organizzazioni coinvolte e ha annunciato i dettagli principali dell’appuntamento sportivo.

Cosa: Presentazione ufficiale dei Campionati del Mondo di Wakeboard 2026, un evento internazionale che unisce sport di altissimo livello e iniziative pioniere per la sicurezza.. Dove e Quando: L’evento si terrà sul Lago del Salto, in provincia di Rieti (con base operativa a Borgo San Pietro), dal 3 all’8 agosto 2026.. Perché: L’élite mondiale della disciplina si riunisce in un bacino naturale paragonabile ai fiordi norvegesi, in un’edizione che segna il primo progetto di cardioprotezione globale in gara.. La splendida cornice del Circolo del Tennis del Foro Italico a Roma ha ospitato, in data odierna, l’attesa conferenza stampa di presentazione dei Campionati del Mondo di Wakeboard 2026. 🔗 Leggi su Ezrome.it

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I campionati mondiali di Wakeboard al lago del Salto

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