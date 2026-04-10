Mondiali di Wakeboard 2026 | il Lago del Salto sfida l’élite mondiale
Dal 3 all’8 agosto 2026, il Lago del Salto sarà teatro dei Campionati del Mondo di Wakeboard, un evento che coinvolgerà atleti provenienti da diverse nazioni. La competizione si svolgerà nel territorio di Rieti, attirando l’attenzione di pubblico e media internazionali. La manifestazione rappresenta un’occasione per evidenziare la capacità della struttura di ospitare eventi di questa portata.
Dal 3 all’8 agosto 2026, il Lago del Salto ospiterà i Campionati del Mondo di Wakeboard, portando la provincia di Rieti al centro della scena sportiva internazionale. L’evento, che vedrà la partecipazione di atleti provenienti da oltre 30 Nazioni, trasformerà il bacino artificiale laziale in una delle capitali mondiali degli sport acquatici, consolidando il ruolo del territorio come sede d’eccellenza per le competizioni di alto livello. Il ritorno dell’élite mondiale nel cuore del Lazio. La scelta del Lago del Salto non rappresenta un caso isolato, ma si inserisce in un percorso di continuità sportiva già tracciato nel 2022, quando la medesima località aveva ospitato l’edizione italiana dei Mondiali. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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