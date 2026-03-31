A un’ora e mezza da Roma un cammino di 100 km intorno al Lago del Salto | sei tappe tra borghi e natura

A poco più di un’ora e mezza da Roma si sviluppa un percorso di circa 100 km intorno al Lago del Salto, suddiviso in sei tappe che attraversano borghi e ambienti naturali. Il cammino, poco frequentato, richiama le atmosfere dei grandi percorsi europei, offrendo un itinerario di escursione senza la necessità di spostamenti all’estero.

A poco più di un’ora e mezza da Roma c’è un percorso che in pochi conoscono, un cammino che arriva al Lago del Salto e che richiama le atmosfere dei grandi cammini europei, ma senza bisogno di lunghi viaggi per il mondo. È un itinerario di circa 100 km che si snoda tra natura e piccoli borghi, suddiviso in più tappe e pensato per chi cerca un’esperienza lenta, immersiva e a contatto con il territorio. LEGGI ANCHE: FAO MuNe: dentro il museo che trasforma la complessità del mondo in esperienza Il Cammino del Salto: un anello tra natura e silenzio a un’ora e mezza da Roma. Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Il Cammino del Salto è un percorso ad anello di circa 100 km che circonda il Lago del Salto, nel cuore del Cicolano, in provincia di Rieti. 🔗 Leggi su Funweek.it

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