Tra i giocatori esclusi dai Mondiali 2026 figurano alcuni tra i più costosi, con un valore complessivo di 722 milioni di euro secondo Transfermarkt. Tra questi ci sono un portiere e due ex calciatori di club di Serie A, che non parteciperanno per infortuni, scelte tecniche o perché le rispettive nazionali non si sono qualificate. La loro assenza ha un impatto economico considerevole, considerando il valore di mercato stimato di ciascuno.

Da possibili protagonisti a grandi assenti. Che sia per un infortunio, per scelta tecnica o per la mancata qualificazione della propria nazionale, la Top 11 degli esclusi dai Mondiali 2026 – secondo i dati di Transfermarkt – vale esattamente 722 milioni di euro. Mondiali 2026, i gironi e il nuovo regolamento Mondiali 2026, tutti i convocati e le formazioni tipo Calendario Mondiali: date e orari, dove vedere le partite in tv La mappa dei Mondiali: 16 città, 4 fusi orari I grandi assenti. Per comporre la formazione dei grandi assenti abbiamo pensato a un 4-2-3-1. La porta è occupata da Donnarumma (45 milioni di euro), tra i portieri più forti del mondo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Mondiali, da Donnarumma a due ex Napoli: la Top 11 degli assenti vale più di 700 milioni di euro

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