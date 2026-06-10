Mondiali da Donnarumma a due ex Napoli | la Top 11 degli assenti vale più di 700 milioni di euro

Da ilfattoquotidiano.it 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Tra i giocatori esclusi dai Mondiali 2026 figurano alcuni tra i più costosi, con un valore complessivo di 722 milioni di euro secondo Transfermarkt. Tra questi ci sono un portiere e due ex calciatori di club di Serie A, che non parteciperanno per infortuni, scelte tecniche o perché le rispettive nazionali non si sono qualificate. La loro assenza ha un impatto economico considerevole, considerando il valore di mercato stimato di ciascuno.

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Da possibili protagonisti a grandi assenti. Che sia per un infortunio, per scelta tecnica o per la mancata qualificazione della propria nazionale, la Top 11 degli esclusi dai Mondiali 2026 – secondo i dati di Transfermarkt – vale esattamente 722 milioni di euro. Mondiali 2026, i gironi e il nuovo regolamento Mondiali 2026, tutti i convocati e le formazioni tipo Calendario Mondiali: date e orari, dove vedere le partite in tv La mappa dei Mondiali: 16 città, 4 fusi orari I grandi assenti. Per comporre la formazione dei grandi assenti abbiamo pensato a un 4-2-3-1. La porta è occupata da Donnarumma (45 milioni di euro), tra i portieri più forti del mondo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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