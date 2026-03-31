Stasera si gioca la partita tra Bosnia Erzegovina e Italia, decisiva per la qualificazione ai Mondiali 2026. Il match si terrà allo Stadion Bilino Polje di Zenica e avrà inizio alle 20. La squadra italiana cerca di ottenere la vittoria per conquistare un posto nella fase finale del torneo internazionale. La sfida rappresenta l’ultima occasione per entrambe le nazionali di proseguire il cammino verso il mondiale.

C’è grande attesa per Bosnia Erzegovina-Italia, match finale del “Percorso A” dei playoff di qualificazione ai Mondiali 2026 di cui fanno parte gli azzurri: la compagine che riuscirà a prevalere questa sera allo Stadion Bilino Polje di Zenica, con orario di inizio fissato alle 20.45, staccherà il pass per partecipare alla massima competizione calcistica della Fifa in programma tra Stati Uniti, Canada e Messico dall'11 giugno al 19 luglio 2026. Oltre all’enorme valore sportivo che ovviamente deriva dal fatto di tornare a competere in un torneo da cui manchiamo dall’ormai lontano 2014, bisogna tenere conto anche del “tesoretto” in palio stasera, una vera e propria boccata d’ossigeno per le casse della Figc che deriva dai premi Fifa ma anche dalle sponsorizzazioni, dai diritti tv e dal merchandising. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Bosnia-Italia, quanti milioni vale la qualificazione degli azzurri ai Mondiali

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Nonostante l’importantanza della sfida, in Bosnia-Italia di questa sera non ci sarà la goal line technology: lo Stadion Bilino Polje di Zenica, infatti, non è attrezzato. In caso di dubbio sulla validità di un gol, l’arbitro potrà verificare al VAR x.com